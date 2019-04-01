Производитель металлической плитки. Плитка металлическая для промышленных полов.

Плитка металлическая для промышленных полов

от производителя по доступной цене


  • Лицевая сторона плитки металлической.
    Лицевая сторона плитки

    Плитка металлическая 64 анкера

    У металлической плитки 64 анкера повышенная износостойкость и долговечность, служит надёжной защитой пола от механических и температурных воздействий. Плитка металлическая 64 анкера применяется на промышленных полах производственных помещениий тяжёлого машиностроения.


    ВЫБОР ПЛИТКИ ИЗ КАТАЛОГА
  • Вид плитки металлической со стороны анкеров.
    Вид со стороны анкеров

    Максимальная сцепка с бетоном.

    Демонтировать металлическую плитку 64 анкера можно только при помощи отбойного молотка - это экономически выгодное и нетрудоемкое создание промышленных полов.


    ВЫБОР ПЛИТКИ ИЗ КАТАЛОГА
  • Лицевая сторона плитки металлической.
    Лицевая сторона плитки

    Плитка металлическая 32 анкера

    Металл это самый износо устойчивый и прочный материал для покрытия промышленных полов. Металлическая плитка 32 анкера применяется на складах, ремонтных боксах и промышленных полах не подверженных тяжёлым механическим нагрузкам.

    ВЫБОР ПЛИТКИ ИЗ КАТАЛОГА
  • Высота анкеров плитки металлической.
    Высота анкеров

    Долговечность плитки металлической.

    Если промышленные полы покрыты металлической плиткой - это навсегда. Постелив плитку металлическую - забудете про проблемы с промышленными полами.

    ВЫБОР ПЛИТКИ ИЗ КАТАЛОГА
  • Плитка металлическая.
    Плитка для любого производства и склада

    Простота монтажа металлической плитки..

    Все работы по укладке плитки металлической, можно выполнить без привлечения профессиональных строителей, т.е. силами работников своего предприятия.

    ВЫБОР ПЛИТКИ ИЗ КАТАЛОГА

  • Ассортимент выпускаемой металлической плитки - опыт выполнения крупных государственных заказов-

Выпускается ширококий ассортимент металлической плитки - различной по толщине (от 1,0 мм до 1,8 мм.), виду покрытия (без покрытия, с покрытием цинком, и из нержавеющего металла), количеству анкеров - 32 и 64 анкера, и ценовому диапазону от 65 RUB за штуку. Плитка металлическая выбирается в зависимости от степени нагрузки на полы , температурного режима и влажности на полах производства или склада. Выпускается согласно стандарту предприятия и техническим условиям.

Галерея фотографий металлической плитки и полов покрытых плиткой производства ООО "ИльСтрой" >>>>>

64 анкера без покрытия

Плитка из металла 64 анкера без покрытия размером 300 на 300 мм

Плитка из металла 64 анкера без покрытия размером 300 на 300 мм

64 анкера оцинкованная

Напольная металлическая плитка 64 анкера с покрытием цинком

Напольная металлическая плитка 64 анкера с покрытием цинком

64 анкера из нержавейки

Промышленная металлическая плитка 64 анкера из нержавейки

Промышленная металлическая плитка 64 анкера из нержавейки

32 анкера без покрытия

Напольная промышленная плитка 32 анкера без покрытия

Напольная промышленная плитка 32 анкера без покрытия

32 анкера оцинкованная

Напольная металлическая плитка 32 анкера оцинкованная

Напольная металлическая плитка 32 анкера оцинкованная

32 анкера из нержавейки

Плитка из нержавейки 32 анкера для промышленных полов

Плитка из нержавейки 32 анкера для промышленных полов

  • Товар запатентован (Патент № RU 70530U1) и сертифицирован -

Автором и собственником патента, является - Доронин Анатолий Анатольевич ( начальник производства ООО"ИльСтрой").Изобретение относится к области строительства, в частности, к покрытиям пола в корпусах промышленных предприятий. Подробнее о патенте - можно узнать здесь, или на сервисе яндекс-патент ссылка на патент металлической плитки. Плитка изготовлена согласно Техническим условиям ТУ 454024-001-04446193-2016 (подробности) и Стандарту предприятия (подробнее здесь)

ПАТЕНТ

Патент на металлическую плитку

Технические условия

Технические условия на изготовление металлической плитки

Стандарт предприятия

Стандарт изготовления плитки металлической

 

  • Плитка нашего производства подходит для перемещения тележек с небольшими и металлическими колёсами -

Лицевая поверхность, (зеркало), металлической плитки производства ООО "ИльСтрой", предназначена так же и для использования многоподвижного оборудования, так как диаметр отверстия (перфорации), имеет минимально допустимый размер. Поэтому по полам покрытых плиткой нашего производства могут перемещатся гидравлические тележки - рохли, тележки для межцеховых перевозок, транспортные тележки, стеллажные тележки, у которых диаметр колеса D = 100-150 мм., которые при движении по промышленным полам, не будут западать в технологические отверстия оставшиеся после перфорации металла. Диаметр отверстий на лицевой стороне 20 мм, глубина анкеров при этом - 22мм. вследствии предварительной вытяжки при перфорации.

Погрузчик на металлической плитке
Погрузчик ездит по металлическим полам
Рохли по полам из металлической плитки

  • Купить металлическую плитку и обратиться за консультациями можно к нашим официальным дилерам -

Кроме адресов и телефонов представленных ниже, Вы можете позвонить на тел. 8 (8552) 31-03-83 и наш менеджер укажет, где ближе к Вашей стройке можно посмотреть уже эксплуатируемые полы выполненные плиткой нашего производства. (производство и поставки с 1998 года).

  • Наши официальные дилеры - у каждого дилера есть своя страница с описанием и контактами -

Москва - ООО "ЭКОГРУПП", 115419, Г. МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, 50 - 4, ТЕЛ. 8 (917) 268-25-48, (925) 772-64-40 , EMAIL: ECOGRUP@MAIL.RU- продажа металлической плитки в Москве

Санкт Перебург - ООО "ТЕХНОСВЕТ-СЕРВИС" 195197, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ. 28, ЛИТЕРА Ж ОФ.17. Зам.директора Колотов Алексей Геннадьевич, многоканальный т/факс 8 (812) 495-64-42 - официальный дилер. e-mail: teh.rem@gmail.com - продажа плитки металлической в Санкт Петербурге

Новосибирск - ООО "СТРОЙГРАД" Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КОСТЫЧЕВА, 40/12 Директор Линев Виктор Александрович. Телефоны: 8 (383) 348-63-09, 8 917 268 25 48- продажа металлической плитки для промышленных полов в Новосибирске

Самара - ООО "ТРАНС-РЕЗЕРВ", 443110, Г.САМАРА, УЛ.МИЧУРИНА, 80, ОФ.14. Зам.директора Алиппа Сергей Анатольевич, т/факс 8-900-32-000-46, 8(846) 227-51-53 , 227-54-44, - официальный дилер. e-mail: transres@transreserv.ru- продажа плитки металлической в Самаре

Казань - ООО "ШАРОШКА", Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Россия, 423819, республика Татарстан, Набережные Челны, проспект Мира, д. ДОМ 42, оф. ОФИС 104 - официальный дилер. Зам. Генерального Директора Ахатов Равиль Азатович Т/ф: +7 (8552) 38-32-55 +7 909-311-85-15, продажа металлической плитки в Казани

Оренбург - ООО "МИР СТРОЙКИ" Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ОРЕНБУРГ-ОРСК ТРАССА 12 КМ, 2Б. Телефоны: 8 (3532) 37-30-70- продажа и консультации по металлической плитке для промышленных полов в Оренбурге

Челябинск -КОМПАНИЯ ООО "АВИЛОН-УРАЛ", Г. ЧЕЛЯБИНСК ул.Троцкий тракт, 21 - официальный дилер. Директор Чернышева Оксана Петровна e-mail: avilon-ural@yandex.ru тел/факс: 8(351) 248-60-11 , 8 951 794 77 72 сайт ООО "Авилон-Урал"- продажа и консультации по плитке металлической в городе Челябинск

Екатеринбург - ООО "ПАРТНЁР - МОНОЛИТ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 76. Директор Коваленко Юрий Владиславович. Телефоны: +7 (951) 066-20-33, 8 (343) 21-56-68, 8 912 244 7124. Факс 8 901 21 00 219- один из старейших дилеров по Екатерибургу и Свердловской области

Волгоград - ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" Г. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. Г. ЧЕРЕПОВЕЦ. ул. Заречная, д.2 , оф. 4 Директор Чутлашвили Елена Дурмишхановна . Телефоны: +7 (8202) 301608, 8 900 558 06 01, 8 900 558 06 07- продажа плитки металлической для промышленных полов в любых объёмах по городу Волгоград

Саратов- ООО "СНАБТЕХНОПЛЮС", 410003 САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. САРАТОВ ул. Кооперативная, д.100, корус 1, Литера: П - официальный дилер. Контактное лицо: Джамиль Бикташев, e-mail: snabtechnoplus@renet.ru тел/факс: 8(8452) 75-21-25, 70-57-01- продажа напольных покрытий из стали в городе Саратов

Тюмень и Сургут - ООО "РУССТ", ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, Д.20, СТР.7, тел.: 8-978-06-00-152, 8-982-417-72-99 e-mail:rustprom@yandex.ru - продажа и укладка металлической плитки в Сургуте и Тюмени

Нижний Новгород - ЗАО "СТАЛЬПРОМ", 603152, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД ул Ларина, 12. - официальный дилер. E-mail: zao@stalprom.ru тел. 8 (831) 429-02-04, 437-21-08, 437-21-09, 423-35-00, 423-36-00 - продажа металлической плитки для промышленных полов в Нижнем Новгороде

Сыктывкар - ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮНИСТРОЙ", Г. СЫКТЫВКАР ул. Морозова, д.104 - официальный дилер. Директор Молчанов Александр Владимирович тел.+7 (8212) 315227, +7 (8212) 315228, +7 (8212) 314785, +7 (8212) 315713- реализация металлической плитки для промышленных полов в Сыктывкаре

Брянск - ООО "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ И СТЕЛЛАЖИ", Г. БРЯНСК ул. Ульянова, 103, оф.6. - официальный дилер. E-mail: mmc32@bk.ru тел. (4832) 52-21-76- реализация плитки пола металлической в Брянске - дилер работает с государством Беларусь

Димитровград - ООО "ДААЗ-РЕМСТРОЙ", 433513, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ.,Г.ДИМИТРОВГРАД. пр. Автостроителей, 110 - официальный дилер. Контактное лицо: Усатов Александр Юрьевич - заместитель директора тел/факс 8(84235) 6-43-00 ,8-978-06-00-152 ,9-827-630-98-83, 8-937-878-56-62 - продажа плитки металлической в Димитровграде

Казахстан - КОМПАНИЯ"AZ BTK GROUP" 050000, Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, 160/24 , офис 88, генеральный директор Калкабеков Е.Д. тел.+7 (904) 763-11-11, 8(727) 234 79 04, мобильный +7 777 9999401 - официальный дилер. e-mail: azbtkgroup@gmail.com- официальные продажи плитки металлической для промышленных полов в Казахстане

  • Гарантированная сцепка с бетоном -

Плитка металлическая, имеющая 64 анкера, предназначена для промышленных полов с тяжёлыми условиями эксплуатации. Имеющая под собой основание из бетона марки М300 (В22,5) и выше, способна выдерживать перемещение тяжёлых грузов методом волочения или движение техники на гусеничном ходу. Патент № RU 70530U1.

Плитка металлическая.
металлическая плитка.
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