Плитка нашего производства подходит для перемещения тележек с небольшими и металлическими колёсами -

Лицевая поверхность, (зеркало), металлической плитки производства ООО "ИльСтрой", предназначена так же и для использования многоподвижного оборудования, так как диаметр отверстия (перфорации), имеет минимально допустимый размер. Поэтому по полам покрытых плиткой нашего производства могут перемещатся гидравлические тележки - рохли, тележки для межцеховых перевозок, транспортные тележки, стеллажные тележки, у которых диаметр колеса D = 100-150 мм., которые при движении по промышленным полам, не будут западать в технологические отверстия оставшиеся после перфорации металла. Диаметр отверстий на лицевой стороне 20 мм, глубина анкеров при этом - 22мм. вследствии предварительной вытяжки при перфорации.

Купить металлическую плитку и обратиться за консультациями можно к нашим официальным дилерам -

Кроме адресов и телефонов представленных ниже, Вы можете позвонить на тел. 8 (8552) 31-03-83 и наш менеджер укажет, где ближе к Вашей стройке можно посмотреть уже эксплуатируемые полы выполненные плиткой нашего производства. (производство и поставки с 1998 года).

Наши официальные дилеры - у каждого дилера есть своя страница с описанием и контактами -

Москва - ООО "ЭКОГРУПП", 115419, Г. МОСКВА, УЛ.ШАБОЛОВКА, 50 - 4, ТЕЛ. 8 (917) 268-25-48, (925) 772-64-40 , EMAIL: ECOGRUP@MAIL.RU- продажа металлической плитки в Москве

Санкт Перебург - ООО "ТЕХНОСВЕТ-СЕРВИС" 195197, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ. 28, ЛИТЕРА Ж ОФ.17. Зам.директора Колотов Алексей Геннадьевич, многоканальный т/факс 8 (812) 495-64-42 - официальный дилер. e-mail: teh.rem@gmail.com - продажа плитки металлической в Санкт Петербурге

Новосибирск - ООО "СТРОЙГРАД" Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КОСТЫЧЕВА, 40/12 Директор Линев Виктор Александрович. Телефоны: 8 (383) 348-63-09, 8 917 268 25 48- продажа металлической плитки для промышленных полов в Новосибирске

Самара - ООО "ТРАНС-РЕЗЕРВ", 443110, Г.САМАРА, УЛ.МИЧУРИНА, 80, ОФ.14. Зам.директора Алиппа Сергей Анатольевич, т/факс 8-900-32-000-46, 8(846) 227-51-53 , 227-54-44, - официальный дилер. e-mail: transres@transreserv.ru- продажа плитки металлической в Самаре

Казань - ООО "ШАРОШКА", Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Россия, 423819, республика Татарстан, Набережные Челны, проспект Мира, д. ДОМ 42, оф. ОФИС 104 - официальный дилер. Зам. Генерального Директора Ахатов Равиль Азатович Т/ф: +7 (8552) 38-32-55 +7 909-311-85-15, продажа металлической плитки в Казани

Оренбург - ООО "МИР СТРОЙКИ" Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ОРЕНБУРГ-ОРСК ТРАССА 12 КМ, 2Б. Телефоны: 8 (3532) 37-30-70- продажа и консультации по металлической плитке для промышленных полов в Оренбурге

Челябинск -КОМПАНИЯ ООО "АВИЛОН-УРАЛ", Г. ЧЕЛЯБИНСК ул.Троцкий тракт, 21 - официальный дилер. Директор Чернышева Оксана Петровна e-mail: avilon-ural@yandex.ru тел/факс: 8(351) 248-60-11 , 8 951 794 77 72 сайт ООО "Авилон-Урал"- продажа и консультации по плитке металлической в городе Челябинск

Екатеринбург - ООО "ПАРТНЁР - МОНОЛИТ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 76. Директор Коваленко Юрий Владиславович. Телефоны: +7 (951) 066-20-33, 8 (343) 21-56-68, 8 912 244 7124. Факс 8 901 21 00 219- один из старейших дилеров по Екатерибургу и Свердловской области

Волгоград - ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" Г. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. Г. ЧЕРЕПОВЕЦ. ул. Заречная, д.2 , оф. 4 Директор Чутлашвили Елена Дурмишхановна . Телефоны: +7 (8202) 301608, 8 900 558 06 01, 8 900 558 06 07- продажа плитки металлической для промышленных полов в любых объёмах по городу Волгоград

Саратов- ООО "СНАБТЕХНОПЛЮС", 410003 САРАТОВСКАЯ ОБЛ., Г. САРАТОВ ул. Кооперативная, д.100, корус 1, Литера: П - официальный дилер. Контактное лицо: Джамиль Бикташев, e-mail: snabtechnoplus@renet.ru тел/факс: 8(8452) 75-21-25, 70-57-01- продажа напольных покрытий из стали в городе Саратов

Тюмень и Сургут - ООО "РУССТ", ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, Д.20, СТР.7, тел.: 8-978-06-00-152, 8-982-417-72-99 e-mail:rustprom@yandex.ru - продажа и укладка металлической плитки в Сургуте и Тюмени

Нижний Новгород - ЗАО "СТАЛЬПРОМ", 603152, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД ул Ларина, 12. - официальный дилер. E-mail: zao@stalprom.ru тел. 8 (831) 429-02-04, 437-21-08, 437-21-09, 423-35-00, 423-36-00 - продажа металлической плитки для промышленных полов в Нижнем Новгороде

Сыктывкар - ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮНИСТРОЙ", Г. СЫКТЫВКАР ул. Морозова, д.104 - официальный дилер. Директор Молчанов Александр Владимирович тел.+7 (8212) 315227, +7 (8212) 315228, +7 (8212) 314785, +7 (8212) 315713- реализация металлической плитки для промышленных полов в Сыктывкаре

Брянск - ООО "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ И СТЕЛЛАЖИ", Г. БРЯНСК ул. Ульянова, 103, оф.6. - официальный дилер. E-mail: mmc32@bk.ru тел. (4832) 52-21-76- реализация плитки пола металлической в Брянске - дилер работает с государством Беларусь

Димитровград - ООО "ДААЗ-РЕМСТРОЙ", 433513, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ.,Г.ДИМИТРОВГРАД. пр. Автостроителей, 110 - официальный дилер. Контактное лицо: Усатов Александр Юрьевич - заместитель директора тел/факс 8(84235) 6-43-00 ,8-978-06-00-152 ,9-827-630-98-83, 8-937-878-56-62 - продажа плитки металлической в Димитровграде

Казахстан - КОМПАНИЯ"AZ BTK GROUP" 050000, Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, 160/24 , офис 88, генеральный директор Калкабеков Е.Д. тел.+7 (904) 763-11-11, 8(727) 234 79 04, мобильный +7 777 9999401 - официальный дилер. e-mail: azbtkgroup@gmail.com- официальные продажи плитки металлической для промышленных полов в Казахстане

Гарантированная сцепка с бетоном -

Плитка металлическая, имеющая 64 анкера, предназначена для промышленных полов с тяжёлыми условиями эксплуатации. Имеющая под собой основание из бетона марки М300 (В22,5) и выше, способна выдерживать перемещение тяжёлых грузов методом волочения или движение техники на гусеничном ходу. Патент № RU 70530U1.